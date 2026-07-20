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НовостиОбщество20 июля 2026 14:14

Школьники Саратова показали знания в высокоточных комплексах

В Саратове впервые прошла олимпиада «Высокоточные комплексы»
Источник:kp.ru

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. впервые прошло торжественное награждение победителей профориентационной олимпиады «Высокоточные комплексы». Интеллектуальное состязание для учащихся 9–11 классов организовал Саратовский агрегатный завод при поддержке АО НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех). Мероприятие стало частью Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Путиным, и нацелено на привлечение школьников к инженерно-техническим профессиям.

Церемонию закрытия олимпиады приурочили к выпускному вечеру студентов СГТУ. Для финалистов, которым только предстоит выбрать профессиональный путь, вечер стал возможностью не только получить заслуженные награды, но и в неформальной обстановке пообщаться с будущими инженерами.

Организаторы подтвердили намерение сделать олимпиаду ежегодной.