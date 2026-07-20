В Энгельсской поликлинике №1 открылась лаборатория после капремонта

В Энгельсской городской поликлинике №1 после капитального ремонта начала работу клинико-диагностическая лаборатория. Ремонт проведён в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Подрядчики выполнили все работы в короткие сроки, заменили напольное покрытие и провели внутреннюю отделку.

В 2024 году в рамках программы в поликлинике также установлен автоматический анализатор BS-240 Pro Mindray. Оборудование позволяет быстро и точно определять широкий спектр биохимических показателей, что важно для своевременной диагностики заболеваний и оценки состояния здоровья. Главврач Ольга Емельяненко отметила, что комплексный подход — обновление оборудования и ремонт — хорошо зарекомендовал себя на практике.

Программа модернизации первичного звена была рассчитана до 2025 года, но по решению Президента продолжена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволит комплексно обновлять медицинскую инфраструктуру по всему региону. Подписывайтесь на наш канал для актуальных новостей о здравоохранении.