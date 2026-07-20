Панков встретился с жителями по вопросам благоустройства сквера на Улешах

Панков: "Ранее вместе отстаивали территорию у памятника защитникам саратовского неба. Вместе и дальше продолжим работу"

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями микрорайона Улеши в Заводском районе Саратова. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Их волнуют вопросы благоустройства сквера имени Ленина. Здесь отдыхает много семей с детьми. Жители выступают за его дальнейшее благоустройство. Отмечу, сами участвуют в озеленении и ухаживают за растениями. Спасибо им за это.

На встрече обсудили варианты дальнейшего развития территории. Кто-то выступает за высадку новых зеленых насаждений. Другие за расширение тропинок и детской площадки. Отмечу, решение за людьми.

Также поговорили и о приведении в порядок территории на улице Верхняя. Там, где ранее были снесены незаконные постройки. Часть вопросов взял на контроль. Со своей стороны направлю необходимые обращения.

Отмечу, с жителями Улешей знакомы давно. Ранее вместе отстаивали территорию у памятника защитникам саратовского неба. Вместе и дальше продолжим работу», - отметил Николай Панков.