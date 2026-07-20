Пугачевский район представил инвестпредложения на комитете

На заседании Инвестиционного комитета при губернаторе Пугачевский район представил проекты для потенциальных инвесторов. Предложения охватывают агропромышленный комплекс, придорожную и туристическую инфраструктуру, а также сохранение объектов культурного наследия. За пять лет объём инвестиций в район превысил 8,5 млрд рублей. В 2025 году реализовано 26 проектов на 1 млрд рублей, создано более 70 рабочих мест. В 2026 году продолжается реализация девяти проектов и планируется запуск ещё двух на 1,8 млрд рублей.

Среди предложений: строительство придорожного сервиса (кафе, гостиница, СТО), тепличный комплекс для овощей, рыбоводное хозяйство полного цикла, гостиничный комплекс с конференц-залом в историческом здании и панорамный ресторан с краеведческой экспозицией и сувенирной лавкой в водонапорной башне.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что качественные инвестпредложения — ключевой инструмент привлечения бизнеса в районы, и задача — помочь довести проекты до реализации.