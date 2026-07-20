В Вольске мужчина ударил ножом знакомого за хамство

В Вольске полицейские задержали 38-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения 26-летнему балаковцу. Инцидент произошёл 18 июля на улице Ульяновской. Потерпевший, также ранее судимый, приехал в Вольск, чтобы провести время за алкоголем, и без приглашения присоединился к компании. В ходе застолья он нагрубил родственнице одного из участников, за что его выставили на улицу.

Когда группа мужчин догнала балаковца и потребовала извинений, он ответил нецензурной бранью. Подозреваемый, посчитав поведение потерпевшего неприемлемым, достал нож и ударил его в живот. Пострадавший был госпитализирован. Подозреваемый дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант задержан.