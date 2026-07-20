В Саратове прошёл Единый день профилактики правонарушений среди подростков

В Саратове прошел Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В школах, подростковых клубах и детских лагерях для ребят провели правовые квизы, тренинги по безопасному поведению и встречи с инспекторами ПДН. В живом диалоге подросткам разъясняли, где проходит грань между шалостью и административным проступком, а также учили противостоять манипуляциям в реальной жизни и интернете.

Профилактическая волна охватила все районы Саратова. В Заводском районе инспектор ПДН на примерах из практики разграничила понятия «шалость» и «правонарушение». В Кировском районе прошли правовые квизы и тренинги, сотрудники полиции объяснили возрастные границы ответственности. В лагере «Солнышко» подростки обсудили цифровую гигиену. Акция прошла и в районах области — в Вольском районе и Балашове организовали беседы и тренинги «Умей сказать "НЕТ"».

Председатель областной комиссии Анастасия Борода подвела итоги: цель дня — не просто напомнить о нормах закона, а помочь подросткам осознать последствия своих поступков, научить говорить «нет» опасным предложениям и знать, куда обратиться за помощью. Профилактика — это диалог, и сегодня был сделан шаг к тому, чтобы он стал доступным для каждого жителя области.