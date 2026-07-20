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НовостиОбщество20 июля 2026 11:42

С начала года в регионе произошло более 300 загораний сухой травы

Трава стала гореть в три раза реже, но угроза остаётся высокой
Источник:kp.ru

В Саратовской области с начала года зафиксировано более 300 загораний сухой травы. При этом по сравнению с прошлым годом количество таких пожаров сократилось в три раза — это позитивная динамика, но ситуация остаётся напряжённой. Только за минувшие сутки трава горела четыре раза на площади от 20 до 200 квадратных метров. На местах работали сотрудники МЧС, областной противопожарной службы и сельские добровольные пожарные команды.

По данным областного Гидрометцентра, в период до 27 июля в большинстве районов региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5-й, максимальный класс горимости. В такую жаркую погоду любая искра или непотушенный окурок могут привести к серьёзным последствиям. В связи с этим в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает любое использование открытого огня на территориях, включённых в специальный перечень.

За нарушения требований пожарной безопасности с начала года к административной ответственности привлечены 166 граждан. В условиях особого противопожарного режима штрафы значительно увеличены: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для юридических — до 800 тысяч рублей. МЧС Саратовской области призывает жителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила пожарной безопасности.