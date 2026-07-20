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НовостиОбщество20 июля 2026 11:18

Саратовская теннисистка завоевала серебро на Летнем Кубке ФТР

Саратовская спортсменка стала призёром всероссийского турнира
Источник:kp.ru

Саратовская теннисистка Арина Клочкова стала серебряным призёром Летнего Кубка ФТР по теннису среди юношей и девушек до 15 лет. Соревнования прошли в Москве. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» завоевала серебро в смешанном парном разряде в дуэте с Прохором Закурдаевым из Ижевска.

Подготовку спортсменки осуществляла тренер-преподаватель Светлана Гасанова. Министерство спорта Саратовской области поздравляет Арину и её наставника с высоким результатом.

Успех саратовской теннисистки на всероссийском турнире подтверждает высокий уровень подготовки в регионе.