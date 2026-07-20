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НовостиОбщество20 июля 2026 11:17

В пяти районах области завершены первые инициативные проекты

Жители Бессоновки благоустроили парк на 1,3 млн рублей
Источник:kp.ru

В Саратовской области завершены первые инициативные проекты жителей. В 2026 году на их реализацию в областном бюджете предусмотрено 170 млн рублей. К середине июля работы завершены в Екатериновском, Новоузенском, Ершовском, Марксовском и Федоровском районах. В селе Бессоновка Новоузенского района благоустроили парк на 1,3 млн рублей (1,1 млн — областные средства). Жители и бизнес внесли софинансирование. В посёлке Новосельский Ершовского района завершили обустройство уличного освещения.

Всего до декабря 2026 года в области реализуют 147 инициативных проектов на сумму более 255 млн рублей. Министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов отметил, что программа поддержки местных инициатив действует десять лет, вовлекает жителей в управление и усиливает общественный контроль.