В пяти районах области завершены первые инициативные проекты

В Саратовской области завершены первые инициативные проекты жителей. В 2026 году на их реализацию в областном бюджете предусмотрено 170 млн рублей. К середине июля работы завершены в Екатериновском, Новоузенском, Ершовском, Марксовском и Федоровском районах. В селе Бессоновка Новоузенского района благоустроили парк на 1,3 млн рублей (1,1 млн — областные средства). Жители и бизнес внесли софинансирование. В посёлке Новосельский Ершовского района завершили обустройство уличного освещения.

Всего до декабря 2026 года в области реализуют 147 инициативных проектов на сумму более 255 млн рублей. Министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов отметил, что программа поддержки местных инициатив действует десять лет, вовлекает жителей в управление и усиливает общественный контроль.