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НовостиОбщество20 июля 2026 11:16

Саратовские команды участвуют в окружном этапе «Зарницы 2.0»

Саратовцы вошли в призёры «Зарницы 2.0» в нескольких дисциплинах
Источник:kp.ru

В Оренбурге стартовал окружной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Саратовскую область представляют команды «Тайфун 2» из Саратова и «Воин Поволжья» из Татищевского района. Вместе с ними в соревнованиях участвуют 280 человек из 14 регионов ПФО.

Первые результаты уже известны: «Тайфун 2» занял второе место в состязании штурмовиков. «Воин Поволжья» стал победителем в тактической медицине. Впереди у команд военно-тактическая игра на местности и финальный бой.

Соревнования продлятся до 22 июля.