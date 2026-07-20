Саратовские команды участвуют в окружном этапе «Зарницы 2.0»

В Оренбурге стартовал окружной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Саратовскую область представляют команды «Тайфун 2» из Саратова и «Воин Поволжья» из Татищевского района. Вместе с ними в соревнованиях участвуют 280 человек из 14 регионов ПФО.

Первые результаты уже известны: «Тайфун 2» занял второе место в состязании штурмовиков. «Воин Поволжья» стал победителем в тактической медицине. Впереди у команд военно-тактическая игра на местности и финальный бой.

Соревнования продлятся до 22 июля.