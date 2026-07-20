В Саратове пройдёт конференция музеев истории СВО

28 июля в Саратовском музее истории СВО пройдёт межрегиональная методическая конференция «Музей СВО: опыт и перспективы». В этом году мероприятие получило статус межрегионального — его участниками станут представители не только Саратовской области, но и Москвы, Уфы, Кирова, Удмуртии, Мордовии, Рязани и Донецка.

Конференция объединит ведущих специалистов по патриотическому воспитанию и музейных работников. В программе — обмен профессиональным опытом, обсуждение методик изучения и экспонирования предметов, связанных с историей специальной военной операции, внедрение современных технологий в музейную практику, а также выработка подходов к противодействию фальсификации истории.

Мероприятие станет важной площадкой для диалога между регионами и укрепления общего подхода к сохранению памяти о событиях СВО.