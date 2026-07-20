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НовостиОбщество20 июля 2026 10:49

Шесть медалей завоевали спортсмены «РиФ» на Кубке России по паравелоспорту

70 спортсменов из 16 регионов боролись за победу в Тамбове
Источник:kp.ru

В Тамбове завершился Кубок России по паравелоспорту, в котором приняли участие 70 спортсменов из 16 регионов страны. Саратовскую область на соревнованиях представляли воспитанники Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» под руководством тренера Артема Баймлера. Наши атлеты показали блестящие результаты, завоевав шесть медалей различного достоинства.

Вероника Тарасюк стала двукратной чемпионкой Кубка России, взяв золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 12 км и в групповой гонке на 27 км (класс Т1-Т2). Руслан Исказиев дважды поднимался на вторую ступень пьедестала — в индивидуальной гонке на 18 км и групповой гонке на 60 км (класс С1-С3). Сергей Полянин принёс команде две бронзовые награды в аналогичных дисциплинах.

Министерство труда и социальной защиты поздравляет спортсменов и их тренера с высокими достижениями. Выступление саратовских паравелосипедистов вновь подтверждает, что в регионе активно развивается адаптивный спорт, а воспитанники школы «РиФ» продолжают радовать достойными результатами на всероссийских соревнованиях.