Более 32 тысяч жителей Саратовской области приняли участие в акции «Идём с теплом!»

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Саратовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги акции «Идём с теплом!». Она направлена на поддержку клиентов, у которых есть задолженность за отопление и горячую воду.

Участниками акции стали более 32 тысяч жителей Саратовской области. Они обратились в компанию, подтвердив своё желание принять участие в акции, и после выполнения её условий получили возможность обнулить пени, которые были рассчитаны ранее в соответствии с законом.

Для этого они оплатили текущие начисления за горячую воду и полностью погасили имеющуюся задолженность перед теплоэнергетиками. После выполнения условий акции пени списывались автоматически. За исключением тех, по которым есть судебные решения.

По итогам акции жителям региона списано более 12 миллионов рублей пеней.

Информация о списании пеней отразится в платёжных документах. Также в квитанциях участники акции, полностью выполнившие её условия, увидят отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

«Акция «Идём с теплом!» дала возможность клиентам, оказавшимся в непростой финансовой ситуации, избавиться от дополнительной долговой нагрузки. Мы благодарим всех участников, которые воспользовались этой возможностью и сделали важный шаг к восстановлению платёжной дисциплины. Своевременная и полная оплата услуг — основа стабильной работы системы теплоснабжения, позволяющая компании модернизировать инфраструктуру и повышать качество услуг для жителей региона», — подчеркнул директор Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов.