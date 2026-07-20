В Петровске отремонтировали тротуары к Железному мосту, больнице и рынку

В Петровске завершён ремонт тротуаров по региональной программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. В рамках программы в этом году в области обновят около 35 километров тротуарной сети, на эти цели из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей. Ремонт уже проведён на нескольких ключевых участках Петровска, выбранных совместно с местными жителями.

Отремонтированный тротуар по улице Московской соединил Казанскую церковь и местную достопримечательность — Железный мост через реку Медведицу. Другие обновлённые участки связали центр города с микрорайонами Остров и Лопуховка, а также проложили маршрут из микрорайона Колбовка к Центральной районной больнице и рынку. Эти изменения сделали передвижение по городу более комфортным и безопасным для пешеходов.

Министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин отметил, что выбор участков для ремонта осуществлялся с учётом пожеланий горожан. С 2022 года в регионе привели в порядок уже более 130 километров тротуаров. В этом году подрядчикам предстоит завершить все работы до конца строительного сезона.