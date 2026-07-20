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НовостиОбщество20 июля 2026 10:04

В Саратове пройдёт межрегиональная конференция музеев СВО

Музей СВО в Саратове соберёт экспертов по патриотическому воспитанию
Источник:kp.ru

28 июля в Саратовском музее истории СВО пройдёт межрегиональная методическая конференция «Музей СВО: опыт и перспективы». В 2026 году она получила статус межрегиональной — участниками станут представители Москвы, Уфы, Кирова, Удмуртии, Мордовии, Рязани и Донецка.

Конференция направлена на обмен профессиональным опытом музейных сотрудников. В центре внимания — методики изучения и экспонирования предметов и документов о СВО, внедрение современных технологий и выработка подходов к противодействию фальсификации истории.

Мероприятие станет площадкой для диалога ведущих специалистов по патриотическому воспитанию из разных регионов.