В Саратове пройдёт межрегиональная конференция музеев СВО

28 июля в Саратовском музее истории СВО пройдёт межрегиональная методическая конференция «Музей СВО: опыт и перспективы». В 2026 году она получила статус межрегиональной — участниками станут представители Москвы, Уфы, Кирова, Удмуртии, Мордовии, Рязани и Донецка.

Конференция направлена на обмен профессиональным опытом музейных сотрудников. В центре внимания — методики изучения и экспонирования предметов и документов о СВО, внедрение современных технологий и выработка подходов к противодействию фальсификации истории.

Мероприятие станет площадкой для диалога ведущих специалистов по патриотическому воспитанию из разных регионов.