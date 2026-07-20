Саратовский дом в стиле итальянских палаццо стал памятником

Саратовский многоквартирный дом на улице Кутякова, 22 признан объектом культурного наследия регионального значения. Здание в стиле советского неоклассицизма напоминает итальянские палаццо эпохи Возрождения. Проект разработал Дмитрий Карпов в 1937 году, строительство растянулось на 15 лет: его заморозили в войну, заселили в 1948-м, а завершили только в 1952-м.

Дом сохранил уникальные детали: глубокую рустовку цоколя, сдвоенные и строенные окна с полуциркульными перемычками, пилястры тосканского ордера, слуховые окна с волютами, лепные картуши со снопами колосьев и фриз с серпом и молотом. Внутри — лестницы из мозаичного бетона, кованые ограждения и метлахская плитка.

Теперь все эти элементы охраняются государством. Собственники обязаны сохранять их. Дом, переживший войну и десятилетия, наконец получил статус, который закрепит его историческую ценность для будущих поколений.