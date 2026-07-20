В Саратовской области обновляют 16 автоподъездов к сёлам

В Саратовской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным, ведётся обновление 16 автоподъездов к населённым пунктам. Это дороги, ведущие от федеральных или региональных трасс к сёлам и посёлкам. Общая протяжённость ремонтируемых объектов превышает 137 километров. Среди них есть переходящие объекты, работы на которых начались в 2025 году.

На сегодняшний день завершён ремонт подъезда к селу Лесное в Балашовском районе, а также двух участков дорог к сёлам Двоенка (Лысогорский район) и Старые Бурасы (Базарно-Карабулакский район). У семи объектов готовность превышает 80%. В их числе — подъезды к посёлку Озёрное в Аткарском районе, к рабочему посёлку Дергачи, к Старым Бурасам в Новобурасском районе и другие. В план ремонта также включены три подъезда к Лысым Горам и два — к Озинкам.

Всего в 2026 году на реализацию нацпроекта направлено 14,7 миллиарда рублей. За счёт этих средств будет отремонтировано более 400 километров дорог регионального значения. С полным перечнем объектов можно ознакомиться в официальной группе министерства дорожного хозяйства области в социальной сети «ВКонтакте».