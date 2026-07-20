В Энгельсе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу телевизора. 14 июля в полицию обратился 58-летний местный житель, который обнаружил пропажу телевизора из своего дома. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Мужчина не мог понять, как это произошло. Однако оперативники быстро восстановили картину событий. Накануне потерпевший распивал спиртные напитки с малознакомым гостем, а когда уснул, злоумышленник вынес телевизор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 58-летний мужчина. Когда оперативники нагрянули к нему домой, он спокойно смотрел похищенный телевизор, который уже успел подключить. Улики были, что называется, налицо.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Телевизор изъят и возвращён владельцу. Фигурант возместил материальный ущерб. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении