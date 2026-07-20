В Балашове парень украл у коллеги карты и 16 тысяч рублей

В Балашовском районе 19-летний житель одного из сёл стал фигурантом уголовного дела о краже. Парень периодически подрабатывал в кафе и в один из дней украл из шкафчика в комнате для персонала картхолдер коллеги с четырьмя банковскими картами и 16 тысячами рублей наличными. Хозяйка имущества обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Полицейские быстро нашли предполагаемого вора. Молодой человек признался, что на кражу его толкнуло хроническое безденежье. Деньги он потратил на погашение долгов, карты изъяли и вернули владелице. В отношении подозреваемого, ранее не имевшего криминального прошлого, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция предупреждает: кража — худший способ решения финансовых проблем, который может привести к реальному сроку. Вместо этого ищите законные решения: обращайтесь в центр занятости, повышайте квалификацию, ищите подработку. Жертвам краж советуют незамедлительно обращаться в полицию — это повышает шансы вернуть похищенное.