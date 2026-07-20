72-летний саратовец угрожал убийством дочери из-за алкоголя

В Октябрьском районе Саратова 72-летний мужчина подозревается в угрозе убийством собственной дочери.

Конфликт произошёл 13 июля около полуночи в квартире на улице Береговой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец высказывал угрозы и замахивался на женщину бутылкой из-под вина, поскольку она не разрешала ему открыть спиртное. Участковые доставили ранее не судимого дебошира в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.