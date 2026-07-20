ГАИ Пугачевского района напомнила о безопасности детей на каникулах

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ МО МВД России «Пугачевский» пожелала жителям плодотворной и успешной рабочей недели. Она напомнила, что у детей продолжаются летние каникулы, они много времени проводят на улице, поэтому взрослым нужно быть особенно внимательными и регулярно напоминать им о правилах дорожной безопасности.

Родителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра вблизи дорог, объяснять им, что переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности. Также важно контролировать использование велосипедов, самокатов и роликов с защитной экипировкой и подавать личный пример соблюдения ПДД.

Пусть каникулы принесут только радость, а дороги останутся безопасными для каждого.