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НовостиОбщество20 июля 2026 9:22

ГАИ Пугачевского района напомнила о безопасности детей на каникулах

Инспектор ГАИ: безопасность детей на дорогах — ответственность взрослых
Источник:kp.ru

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ МО МВД России «Пугачевский» пожелала жителям плодотворной и успешной рабочей недели. Она напомнила, что у детей продолжаются летние каникулы, они много времени проводят на улице, поэтому взрослым нужно быть особенно внимательными и регулярно напоминать им о правилах дорожной безопасности.

Родителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра вблизи дорог, объяснять им, что переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности. Также важно контролировать использование велосипедов, самокатов и роликов с защитной экипировкой и подавать личный пример соблюдения ПДД.

Пусть каникулы принесут только радость, а дороги останутся безопасными для каждого.