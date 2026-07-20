Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 9:14

Житель Аркадакского района угрожал москвичке убийством

Москвичка пожаловалась на угрозы и электрошокер от жителя Аркадака
Источник:kp.ru

В полицию обратилась 43-летняя жительница Московской области с заявлением об угрозах со стороны жителя Аркадакского района. Женщина решила вмешаться в семейный конфликт своей подруги — сделать внушение мужу, который, по её словам, грубо относился к супруге. Однако вместо благодарности она услышала угрозы убийством в свой адрес.

Кроме того, муж подруги продемонстрировал заявительнице электрошокер и пообещал применить его. На этом его реакция не закончилась — он также потребовал не вмешиваться в чужие дела.

Ранее неоднократно судимый 39-летний дебошир был доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.