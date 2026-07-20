Житель Аркадакского района угрожал москвичке убийством

В полицию обратилась 43-летняя жительница Московской области с заявлением об угрозах со стороны жителя Аркадакского района. Женщина решила вмешаться в семейный конфликт своей подруги — сделать внушение мужу, который, по её словам, грубо относился к супруге. Однако вместо благодарности она услышала угрозы убийством в свой адрес.

Кроме того, муж подруги продемонстрировал заявительнице электрошокер и пообещал применить его. На этом его реакция не закончилась — он также потребовал не вмешиваться в чужие дела.

Ранее неоднократно судимый 39-летний дебошир был доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.