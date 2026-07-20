С 1 сентября саратовские педагоги школ и садов получат ежемесячные доплаты

С 1 сентября 2026 года по инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина вводятся ежемесячные доплаты для руководителей и педагогических работников школ и детских садов. Размер надбавки будет рассчитываться в зависимости от категории населённого пункта, при этом самая большая доплата предусмотрена именно для сельских территорий. Это решение направлено на повышение привлекательности работы в сельской местности и поддержку педагогов, которые трудятся в малых населённых пунктах.

Кроме того, на региональном уровне принято принципиально важное решение — взять на себя обязательства по повышению зарплат другим «указным» категориям работников не менее чем на 10% относительно уровня прошлого года. Речь идёт о медицинских и социальных работниках, которые также входят в ключевую часть социальной сферы. В поправках в бюджет на эти цели предусмотрено более 2,1 миллиарда рублей — документ будет рассмотрен на этой неделе.

Планируется, что решение о повышении зарплат будет реализовано уже с 1 августа. Таким образом, уже в ближайшее время тысячи педагогов, врачей и соцработников региона почувствуют реальную финансовую поддержку. Власти региона продолжают системную работу по увеличению доходов бюджетников, что является важнейшим вкладом в развитие социальной сферы Саратовской области.