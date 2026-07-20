Паравелосипедисты «РиФ» принесли шесть медалей в спортивную копилку региона

Фото: Минспорта Саратовской области

Воспитанники Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» («РиФ») успешно завершили выступление на финале Кубка России по паравелоспорту, который прошел в Тамбове. Под руководством тренера Артема Баймлера саратовские паралимпийцы завоевали шесть наград различного достоинства, подтвердив высокий уровень развития адаптивного спорта в регионе.

Фото: Минспорта Саратовской области

Две золотые медали завоевала Вероника Тарасюк (класс Т1-Т2). Спортсменка стала абсолютным лидером соревнований. Золото было завоевано в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 12 км, а затем подтверждено блестящей победой в групповой гонке на 27 км.

Две серебряные награды — в копилке Руслана Исказиева (класс С1-С3). Руслан показал второй результат в индивидуальной гонке на время на дистанции 18 км. В тяжелой тактической борьбе на длинной дистанции он также финишировал вторым в групповой гонке протяженностью 60 км.

Две бронзовые награды получил Сергей Полянин (класс С1-С3). Воспитанник ртищевской школы пополнил медальную копилку региона двумя бронзовыми наградами. Он занял призовые места в тех же дисциплинах, что и его товарищ по команде: индивидуальной гонке на 18 км и групповой гонке на 60 км.

Паравелоспорт является одной из самых требовательных к выносливости дисциплин, где используются как стандартные велосипеды, так и хендбайки для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Успех саратовских спортсменов стал возможен благодаря системной поддержке со стороны государства и качественной подготовке на базе школы «РиФ».