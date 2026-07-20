С 1 сентября саратовских педагогов и воспитателей ждут новые доплаты

Фото: Правительство Саратовской области

По инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина система оплаты труда работников образования в Саратовской области ждет существенное обновление. С 1 сентября текущего года вводятся ежемесячные доплаты для руководителей, а также педагогических работников школ и детских садов.

Размер надбавки будет дифференцированным и рассчитываться исходя из категории населенного пункта (город или село).

Самая большая финансовая поддержка предусмотрена именно для сельских территорий, что должно стать стимулом для закрепления кадров на селе.

Вслед за федеральной инициативой регион берет на себя дополнительные обязательства.

В рамках поправок в областной бюджет, которые будут рассмотрены на этой неделе, предусмотрено более 2,1 миллиарда рублей. Эти средства позволят повысить заработную плату не менее чем на 10% относительно уровня прошлого года другим «указным» категориям работников.

Планируется, что данное решение будет реализовано уже с 1 августа. Повышение коснется ключевых звеньев социальной сферы региона: медицинских работников; сотрудников социальных служб; работников культуры.

Данная мера направлена на комплексное снижение кадрового дефицита в бюджетной сфере и повышение престижа профессий учителя, врача и соцработника. Особое внимание к сельским территориям призвано остановить отток специалистов из малых населенных пунктов, обеспечив им доход, сопоставимый с городским уровнем жизни.