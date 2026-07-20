Саратовская «сталинка» с итальянским акцентом: дом на Кутякова признан объектом культурного наследия

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Многоквартирный жилой дом № 22 по улице Кутякова в центре Саратова официально включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ утвержден комитетом культурного наследия области, который также установил границы территории и предмет охраны для этого здания.

История строительства

Здание, спроектированное архитектором Дмитрием Карповым еще в 1937 году как жилье для инженерно-технических работников завода «Серп и Молот», имеет сложную судьбу. Возведение началось в 1938 году, но из-за начала Великой Отечественной войны работы были заморожены. Дом был заселен только в 1948 году, когда фасады еще не имели облицовки, а окончательное завершение всех строительных работ состоялось лишь в 1952 году. На тот момент это было самое высокое здание в округе, ставшее архитектурной доминантой района.

Архитектурные особенности

Специалисты классифицируют стиль постройки как советский неоклассицизм с ярко выраженной неоренессансной вариацией. Фасады дома напоминают итальянские палаццо эпохи Возрождения благодаря уникальному набору декоративных элементов:

Предмет охраны

Статус памятника позволил зафиксировать уникальные элементы внутреннего убранства. Теперь собственники обязаны сохранять лестницы со ступенями из мозаичного бетона (в технике терраццо), исторические кованые ограждения площадок, а также метлахскую плитку на полах. Любые ремонтные или реставрационные работы будут проводиться только под надзором профильного комитета и по согласованной документации.

Дом на Кутякова стал одним из семи зданий, получивших охранный статус 15 июля 2026 года. В этот же день памятниками местного значения стали еще шесть жилых домов — четыре в историческом центре города и два в микрорайоне 4-я Дачная.