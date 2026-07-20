В Саратовской области отремонтировали 16 автоподъездов

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Речь идет о дорогах, ведущих к населенным пунктам от трасс федерального или регионального значения. Работы ведутся в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Владимировича Путина «Инфраструктура для жизни»

Общая протяженность объектов ремонта (подъездных дорог) превышает 137 км.

Среди объектов ремонта есть переходящие, работы на которых стартовали в 2025 году. На сегодняшний день завершен ремонт автоподъезда к селу Лесное в Балашовском районе и двух участков подъездных дорог к с. Двоенка в Лысогорском районе и с. Старые Бурасы в Базарно-Карабулакском районе.

У семи объектов процент готовности превышает 80%. Среди них «Автоподъезд к п. Озерное» в Аткарском районе, «Автоподъезд к р.п. Дергачи» в Дергачевском районе, участок автоподъезда к Старым Бурасам в Новобурасском районе и др.

В список ремонта были включены три автоподъезда к р.п. Лысые Горы, два автоподъезда к р.п. Озинки.

Отметим, что на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году направлено 14,7 млрд рублей. За счет этих средств будет отремонтировано более 400 км дорог регионального значения. Ознакомиться с перечнем региональных дорог для ремонта можно в официальной группе министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети вконтакте: https://vk.ru/mindor64?from=groups

Министерство дорожного хозяйства Саратовской области