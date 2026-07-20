На время проведения работ по благоустройству движение трамваев № 9д и № 10 будет приостановлено

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В связи с проведением работ в рамках благоустройства с 22:00 23 июля до 05:00 27 июля будет временно ограничено движение транспорта на пересечении улиц Советской и Астраханской.

На период проведения работ движение трамвайных маршрутов № 9д и № 10 будет временно приостановлено.

Для обеспечения транспортной доступности жителей на время

ограничения будет организована работа дублирующего автобусного маршрута № 19А «1-й Просяной пр. - Детский парк».

Маршрут будет осуществлять перевозку пассажиров по утверждённой схеме движения с интервалами 12-24 минуты. Стоимость проезда составит 10 рублей, для отдельных категорий граждан сохраняется право льготного проезда.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за

понимание, обратились к населению в региональном министерстве транспорта.