Саратовские отряды приступили к испытаниям на окружном этапе «Зарницы 2.0»

Фото: Минобразования Саратовской области

В Оренбурге состоялось торжественное открытие окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», где Саратовскую область на соревнованиях представляют команды «Тайфун 2» из Саратова и «Воин Поволжья» из Татищевского района. Они вошли в число 280 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.

На церемонии открытия саратовские отряды встретились с командами из других регионов, обменялись приветствиями и настроились на предстоящие соревнования.

Первые результаты состязаний по условно-военным специальностям уже подведены. Саратовские команды вошли в число призёров в нескольких дисциплинах. В состязании штурмовиков отряд «Тайфун 2» занял второе место. Впереди у ребят военно-тактическая игра на местности и финальный бой.

Отряд «Воин Поволжья» стал победителем в состязании по тактической медицине. Команду также ждут новые испытания и финальный бой. Все соревнования продлятся до 22 июля.