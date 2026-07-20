В пяти районах Саратовской области досрочно завершены проекты благоустройства

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В Саратовской области подведены промежуточные итоги масштабной программы поддержки местных инициатив. Благодаря решению Губернатора Романа Бусаргина выделить на эти цели 170 миллионов рублей из областного бюджета, летний этап работ стал решающим — уже к середине июля полностью реализованы первые проекты в Екатериновском, Новоузенском, Ершовском, Марксовском и Федоровском муниципальных районах.

Программа направлена на благоустройство мест отдыха, создание комфортной городской среды и решение насущных инфраструктурных задач силами самих жителей.

От парка до фонарей: что уже сделано Одним из знаковых объектов стал парк в селе Бессоновка Новоузенского района. Проект по его преображению был завершен досрочно, в июне.

Общая стоимость составила 1,3 млн рублей. Из них 1,1 млн выделено из областной казны.

Проект стал примером настоящей консолидации общества. Местный социально ответственный бизнес выделил 20 тысяч рублей, а жители села внесли свою долю участия (согласно условиям программы) в размере необходимых 3% от общей стоимости. Именно такое партнерство позволяет не просто установить новые лавочки или уложить плитку, но и воспитать бережное отношение к общему имуществу у тех, кто вложил в него свои средства.

В поселке Новосельский Ершовского района подошли к финалу работы по монтажу современного уличного освещения, что значительно повысит безопасность передвижения граждан в вечернее время.

Масштаб кампании Реализованные объекты — это лишь начало большой работы. До декабря 2026 года в муниципальных образованиях области планируется реализовать еще 143 проекта (всего 147). Общий бюджет преобразований превысит 255 миллионов рублей. В рамках этих средств появятся десятки новых детских и спортивных площадок, будут отремонтированы памятники воинской славы, приведены в порядок сельские дома культуры и благоустроены родники.

Министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов подчеркнул социальную значимость программы:

«Программа поддержки местных инициатив реализуется на протяжении десяти лет. За этот период она зарекомендовала себя не только в качестве действенного инструмента решения вопросов местного значения, но и как эффективный механизм вовлечения граждан в процессы местного самоуправления. Ежегодно участниками программы становятся десятки тысяч жителей, что способствует повышению качества принимаемых решений, а также усилению общественного контроля за их исполнением. Сочетание инфраструктурных результатов с развитием институтов гражданского участия — в этом заключается принципиальное отличие данной программы от иных инструментов поддержки территорий».

Напомним, программа успешно работает в регионе на протяжении десяти лет. Она позволяет людям самостоятельно определять приоритеты развития своего двора или села, гарантируя при этом финансовую поддержку со стороны регионального правительства. Жители могут выбрать ремонт дороги вместо установки детской площадки или строительство водопровода вместо благоустройства сквера, исходя из реальных потребностей своей малой родины.