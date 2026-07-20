В селах Саратовской области отремонтировали 107 километров дорог

В рамках региональной программы по развитию сельских территорий в Саратовской области достигнуты значительные результаты в дорожном строительстве. На текущий момент уже приведено в нормативное состояние 107 километров сельских дорог, что составляет более половины от запланированного на 2026 год объема работ.

Масштабный ремонт стал возможен благодаря комплексной финансовой поддержке. В этом году на модернизацию дорожной сети в малых населенных пунктах было выделено свыше 1,3 миллиарда рублей.

Ключевым инструментом развития остается механизм областного субсидирования, который действует в регионе на протяжении последних пяти лет. Все муниципальные районы получают дополнительное финансирование на приведение в порядок проезжих частей из расчета 3 тысячи рублей на одного жителя. Эта формула позволяет направлять средства адресно — туда, где проживает больше людей и потребность в логистике выше. Благодаря этому механизму жители небольших деревень получают качественную транспортную связь с районными центрами, а также обеспечивается бесперебойный проезд сельскохозяйственной техники во время посевной и уборочной кампаний. Сегодня данная программа является одним из самых востребованных механизмов комплексного улучшения качества жизни на селе.

Напомним, развитие транспортной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни на селе, обеспечивая круглогодичный подъезд к медицинским учреждениям, школам и создавая комфортные условия для работы агропромышленного комплекса региона.