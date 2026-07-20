В Саратове 28 июля обсудят опыт музеев СВО

Фото: Минкультуры Саратовской области

28 июля 2026 года в Саратовском музее истории специальной военной операции (СВО) состоится значимое межрегиональное событие — методическая конференция «Музей СВО: опыт и перспективы». Мероприятие, организованное государственным автономным учреждением культуры Саратовской области, объединит ведущих специалистов музейного дела для обсуждения одной из самых актуальных тем современности.

В текущем году конференция официально получила статус межрегиональной. К диалогу присоединятся не только сотрудники саратовских учреждений культуры, но и коллеги из Москвы, Уфы, Кирова, а также представители республик Удмуртия, Мордовия, Рязанской области и Донецка. Такое широкое представительство подчеркивает важность сохранения исторической памяти на общенациональном уровне.

Программа конференции направлена на выработку единых стандартов работы с современной историей. Участники планируют обсудить:

Работа подобных площадок имеет стратегическое значение. Музеи СВО сегодня становятся центрами формирования объективной картины событий и точками притяжения для подрастающего поколения. Обмен опытом между регионами позволяет создавать честные, пронзительные и технологичные выставки, которые находят живой отклик у посетителей. По итогам встречи планируется выпустить сборник лучших практик, который станет методическим пособием для музеев по всей стране.