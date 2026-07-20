Саратовец подозревается в угрозе убийством дочери

В отдел полиции 13 июля около полуночи поступило сообщение от 40-летней жительницы Октябрьского района. Она рассказала, что в квартире на улице Береговой у нее возник конфликт с отцом. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина высказывал угрозы убийством и при этом замахивался на нее бутылкой из под вина.

Участковые уполномоченные доставили в территориальный отдел полиции ранее НЕ судимого дебошира. 72-летний мужчина пояснил, что разозлился на дочь, поскольку та не разрешала ему открыть спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.