В Турковском районе старшее поколение встретило утро с зарядкой

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Подопечные комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Турковского района начали день с пользы для здоровья. В зале адаптивной физкультуры для них прошла активная утренняя зарядка и разминка, направленные на укрепление мышц.

Особенностью занятия стал специальный комплекс упражнений с использованием стульев. Такая методика позволяет людям почтенного возраста безопасно выполнять движения, поддерживать мышечный тонус и гибкость суставов без лишней нагрузки на позвоночник и сердечно-сосудистую систему.

Регулярные занятия адаптивной физкультурой помогают сохранять физическую активность, поддерживать здоровье и дарят положительные эмоции, отмечают сотрудники центра. Для многих подопечных эти встречи — не только способ укрепить тело, но и важная точка социализации. Дружеская атмосфера в группе помогает бороться с чувством одиночества и заряжает бодростью на весь день.

Работа подобных социальных технологий в центрах соцобслуживания Саратовской области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие». Она является частью масштабного национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья». Главная цель инициативы — создание условий для того, чтобы период после выхода на пенсию становился временем новых возможностей, общения и заботы о собственном здоровье. Занятия в Турках — наглядный пример того, как федеральная инициатива реализуется на местах, принося реальную пользу жителям малых городов и сел.