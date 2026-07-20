Володин анонсировал строительство в Саратове завода по производству трансмиссий

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Строительство высокотехнологичного предприятия мирового уровня по выпуску коробок передач для грузового транспорта начнется в Саратовском индустриальном парке уже в августе. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.

Завод будет производить трансмиссии и коробки передач для грузовых автомобилей. Это полностью роботизированная линия с использованием передовых мировых технологий (Индустрия 4.0). Новое предприятие построят на территории Саратовского индустриального парка.

Спикер парламента подчеркнул, что запуск такого производства создаст комплексный эффект для экономики региона.

«Это будет полностью роботизированное производство с использованием самых последних технологий. Открытие этого предприятия за собой потянет и образовательную базу, и создание профильных колледжей, активизацию работы в вузах, и, конечно, это высокооплачиваемые рабочие места», — отметил Вячеслав Володин.

Проект предполагает формирование нового образовательного кластера под конкретные задачи завода. Для обслуживания автоматизированных линий региону потребуются инженеры-мехатроники, программисты АСУ ТП и операторы высокоточных станков. Подготовка кадров будет вестись через создание профильных классов, модернизацию программ в колледжах и открытие целевых кафедр в опорном техническом университете области. Выход предприятия на проектную мощность позволит закрыть одну из наиболее сложных технологических ниш в отечественном автопроме и создать в регионе пул высокооплачиваемых инженерных вакансий.