Волонтер и участница "Женского движения Единой России" привезла гуманитарную помощь для участников СВО

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Волонтер и участница партийного проекта "Женское движение Единой России" Ольга Сычева из села Прокудино привезла гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. 10 маскировочных сетей в самое ближайшее время отправятся землякам.

"Благодаря совместным усилиям бойцы получают необходимую помощь и поддержку. Каждый элемент экипировки важен для успешного выполнения боевых задач. Работа объединяет представителей разных поколений, позволяя каждому внести личный вклад в поддержку военнослужащих. Низкий поклон всем участникам группы Женского движения, когда мы едины, мы непобедимы", - отметила Ольга Сычева.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.