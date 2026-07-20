Житель Аркадакского района угрожал убить москвичку

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43-летняя женщина из Московской области обратилась в отделение полиции с заявлением о противоправных действиях в отношении нее.

По ее словам, она решила вразумить супруга своей подруги из-за его откровенно грубого и хамского поведения по отношению к жене. Женщина намеревалась припугнуть "домашнего тирана".

Однако в ответ на свое вмешательство, кроме предупреждения не вмешиваться в чужие дела, она услышала угрозы лишить ее жизни. Муж подруги также продемонстрировал женщине электрошокер, намекнув на его возможное применение.

39-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в отделение полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому, составляет до двух лет лишения свободы.