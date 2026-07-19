На образование в Саратовской области в этом году выделят около 57 миллиардов рублей

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В 2026 году на развитие образовательной сферы в Саратовской области предполагается выделить примерно 57 миллиардов рублей. Эта сумма превышает показатель 2025 года на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр образования региона Александр Блатман.

По словам министра, в следующем году на реализацию областной госпрограммы "Развитие образования в Саратовской области" будет выделено 57 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025 году на эти цели было направлено 47 миллиардов рублей.

Указанные средства планируется использовать для проведения ремонтных работ в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования и спортивных залах. Также предусмотрены средства на оплату классного руководства и кураторства, а также на реализацию программы "Земский учитель".

Министр отметил, что в текущем году в рамках федеральных и региональных программ начался ремонт 116 школ в Саратовской области, на что было выделено более 2 миллиардов рублей. Ожидается, что к началу учебного года работы будут завершены в 114 школах, а ремонт двух оставшихся продлится два года. При содействии председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе также ведется строительство новых школ и пристроек к существующим, что позволит в 2026 году создать 4 450 дополнительных мест для учащихся.

Кроме того, планируется выполнить различные ремонтные работы в 374 общеобразовательных организациях, которые в этом нуждаются. Точная сумма необходимых средств будет определена после разработки проектно-сметной документации.