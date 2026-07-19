Мишустин утвердил уроженца Саратова ректором университета в Арктике

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении. Новый ректор намерен опираться на опыт развития регионов при управлении ведущим вузом страны.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Михаила Данилова ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

До этого назначения, с мая 2025 года, Михаил Данилов успешно руководил крупнейшим вузом Русского Севера в статусе исполняющего обязанности ректора, сменив на этом посту Павла Марьяндышева.

Биография нового руководителя тесно связана с российским регионализмом и государственной службой: