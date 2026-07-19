Ершовские пенсионеры провели день летних прогулок

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В День прогулок подопечные комплексного центра социального обслуживания населения Ершовского района занялись скандинавской ходьбой.

Вооружившись палками из пункта проката спортивного оборудования «Активное долголетие», ершовские пенсионеры под девизом «Лето – лучший друг здоровья!» отправились на прогулку.

«Лето - лучший сезон в году для времяпрепровождения на свежем воздухе. Самым простым досугом для взрослых остается обычная прогулка, тем более она несет множество положительных эффектов на организм и самочувствие человека», – поделились специалисты учреждения.

Напомним, что все желающие заняться скандинавской ходьбой могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Министерство труда и социальной защиты области