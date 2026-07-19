РУВИКИ и Российская библиотека запустили совместный проект для чтения школьников

Фото: Минкультуры Саратовской области

Интернет-энциклопедия РУВИКИ и приложение «Свет» Российской государственной библиотеки объявили о сотрудничестве в рамках совместного проекта, направленного на поддержку внеклассного чтения школьников. Пользователям стали доступны подборки художественной литературы для разных возрастных групп, а также материалы, которые помогут расширить знания о произведениях школьной программы.

С 1 июля 2026 года в специальном разделе РУВИКИ опубликованы подборки

для летнего чтения, подготовленные на основе каталога приложения «Свет». Они распределены по классам и возрастным группам и помогают школьникам выбрать литературу с учетом программы обучения и собственных интересов. Все тексты прошли проверку специалистов РГБ и доступны бесплатно.

Кроме того, в разделе РУВИКИ для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ стали доступны 246 произведений из каталога приложения «Свет». В подборку вошли стихи и проза отечественных и зарубежных авторов, включенные в школьную программу и список литературы, рекомендованной для подготовки к государственной итоговой аттестации.

Совместный проект объединяет возможности двух цифровых платформ: приложение «Свет» предоставляет доступ к литературным произведениям, а РУВИКИ дополняет их энциклопедическими материалами о писателях, литературных направлениях и других темах. Такой формат помогает школьникам глубже познакомиться с произведениями, расширить кругозор и подготовиться к учебным задачам.

По информации организаторов