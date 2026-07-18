Энгельсские пенсионеры осваивают методику «Плейстик»

В комплексном центре социального обслуживания населения Энгельсского района состоялось первое занятие по методу «Плейстик» для получателей социальных услуг старшего поколения. Участники познакомились с базовыми техниками, учились выполнять мягкие, округлые движения, работать с инвентарём и двигаться в плавном ритме. Как отметили специалисты учреждения, «Плейстик» — это не просто физкультура, а гармоничное сочетание плавных движений, танцевальных ритмов и игровых элементов. Занятия построены на безопасности и комфорте, что особенно важно для пожилых людей и людей с особенностями здоровья.

Новый формат занятий уже получил положительные отзывы участников. Они отметили, что такие встречи помогают не только поддерживать физическую форму, но и поднимают настроение, дарят ощущение радости и лёгкости. Программа «Плейстик» становится популярной среди пенсионеров, так как она доступна, увлекательна и не требует специальной подготовки.

Деятельность клубов и кружков для занятий по интересам в районных комплексных центрах поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Власти региона продолжают создавать условия для активной и здоровой жизни старшего поколения. Подписывайтесь на наши новости.В комплексном центре социального обслуживания населения Энгельсского района состоялось первое занятие по методу «Плейстик» для получателей социальных услуг старшего поколения. Участники познакомились с базовыми техниками, учились выполнять мягкие, округлые движения, работать с инвентарём и двигаться в плавном ритме. Как отметили специалисты учреждения, «Плейстик» — это не просто физкультура, а гармоничное сочетание плавных движений, танцевальных ритмов и игровых элементов. Занятия построены на безопасности и комфорте, что особенно важно для пожилых людей и людей с особенностями здоровья.

Новый формат занятий уже получил положительные отзывы участников. Они отметили, что такие встречи помогают не только поддерживать физическую форму, но и поднимают настроение, дарят ощущение радости и лёгкости. Программа «Плейстик» становится популярной среди пенсионеров, так как она доступна, увлекательна и не требует специальной подготовки.

Деятельность клубов и кружков для занятий по интересам в районных комплексных центрах поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Власти региона продолжают создавать условия для активной и здоровой жизни старшего поколения. Подписывайтесь на наши новости.