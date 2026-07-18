Дом жены коллежского асессора на улице Горького стал памятником архитектуры

Двухэтажный дом конца XIX века на улице Горького, 10 в Саратове признан объектом культурного наследия муниципального значения. Здание с кирпичным декором долгое время принадлежало семье Черносливовых, а в 1892 году его приобрела жена коллежского асессора Мальвина Лявданская. В советское время дом использовался как жилой.

Комитет утвердил предмет охраны здания: аттики с круглыми слуховыми окнами, наличники с замковыми камнями, венчающий карниз с кронштейнами. В интерьерах сохранились деревянная лестница с балясинами, лепная потолочная розетка и двустворчатые филёнчатые двери.

В 2025 году строение было признано выявленным объектом культурного наследия, а теперь получило статус памятника местного значения.