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НовостиОбщество18 июля 2026 12:28

Дом жены коллежского асессора на улице Горького стал памятником архитектуры

В Саратове дом Мальвины Лявданской получил охранный статус
Источник:kp.ru

Двухэтажный дом конца XIX века на улице Горького, 10 в Саратове признан объектом культурного наследия муниципального значения. Здание с кирпичным декором долгое время принадлежало семье Черносливовых, а в 1892 году его приобрела жена коллежского асессора Мальвина Лявданская. В советское время дом использовался как жилой.

Комитет утвердил предмет охраны здания: аттики с круглыми слуховыми окнами, наличники с замковыми камнями, венчающий карниз с кронштейнами. В интерьерах сохранились деревянная лестница с балясинами, лепная потолочная розетка и двустворчатые филёнчатые двери.

В 2025 году строение было признано выявленным объектом культурного наследия, а теперь получило статус памятника местного значения.