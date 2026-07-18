В Александрово-Гайском шьют «Одеяла доброты» для детей и бойцов

В Александрово-Гайском районе «серебряные» волонтёры дарят тепло через рукоделие. В комплексном центре соцобслуживания проходят занятия по лоскутному шитью в «есенинской» технике. Под руководством Анны Загребиной старшие создают из ткани настоящие произведения искусства.

«Каждый блок — как маленький мешочек: внутрь кладём наполнитель, аккуратно простёгиваем. Получается объёмно, уютно и красиво. Так старые лоскутки получают новую жизнь», — рассказывают мастерицы. Одеяла и наволочки шьют не только для себя — они дарят тепло детям в Донбассе и военнослужащим, чтобы у бойцов было ощущение дома.

Группа участвует в акции «Одеяло доброты». Занятия поддерживаются в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья». Творчество и забота — в каждом стежке.