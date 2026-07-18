Роман Бусаргин посетил семью участника СВО в Советском районе

Фото: канал Романа Бусаргина

В Советском районе глава муниципалитета побывал в гостях у семьи участника специальной военной операции Сергея. Родители бойца — мама Наталья Анатольевна и папа Александр Анатольевич — рассказали, что их сын пошёл на фронт добровольцем. До отправления в зону боевых действий Сергей работал бурильщиком в Сургуте. В настоящее время он командует взводом в звании прапорщика.

Семья принимает активное участие в волонтёрской деятельности. Родители самостоятельно возят гуманитарную помощь на передовую и в лечебные учреждения, где оказывают помощь военнослужащим. Глава района поблагодарил их за воспитание настоящего патриота. Также достигнута договорённость об оказании помощи в сборе и отправке дополнительного оборудования для бойцов.

В ходе рабочего визита в район также состоялся выездной приём для участников СВО и их близких. Обсудили вопросы прохождения реабилитации и другие темы. Все поступившие обращения взяты в работу.