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НовостиОбщество18 июля 2026 12:18

Саратовчанка стала фигуранткой уголовного дела об угрозе убийством

58-летний житель Заводского района обратился в полицию
Источник:kp.ru

В полицию Саратова обратился 58-летний житель Заводского района. Он сообщил, что 14 июля вечером у дома на улице Орджоникидзе его знакомая угрожала ему убийством, используя разбитую бутылку. На место прибыли участковые, которые задержали подозреваемую. Им оказалась 41-летняя женщина, ранее неоднократно судимая. Она дала признательные показания.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения.

Полиция напоминает: угрозы физической расправой, даже если они не были реализованы, являются уголовно наказуемым деянием.