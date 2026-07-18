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НовостиОбщество18 июля 2026 12:17

В «Гагарине» тушили самолёт на учениях экстренных служб

Саратовские спасатели эвакуировали манекены с разными травмами
Источник:kp.ru

В международном аэропорту «Гагарин» прошли межведомственные учения по ликвидации пожара на борту самолёта. По легенде, у ЯК-40 при рулении после посадки загорелся левый двигатель. На борту находились 24 пассажира и 3 члена экипажа.

Первыми к месту прибыли аварийно-спасательные команды аэропорта, затем — специалисты МЧС. Спасатели эвакуировали манекены, имитировавших пострадавших с разными травмами, и распределяли их на сортировочной площадке для направления в лечебные учреждения.

В учениях были задействованы 15 единиц техники и более 70 человек личного состава.