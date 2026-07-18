Полиция раскрыла мошенничество при покупке чайной пары в Саратове

В Саратове сотрудники полиции раскрыли мошенничество при покупке товара через интернет. В отдел полиции обратилась 41-летняя жительница Волжского района, которая ещё в марте заказала на сайте бесплатных объявлений чайную пару в качестве подарка. Горожанка перечислила 2 тысячи рублей в качестве предоплаты, а затем продавец попросил оплатить оставшиеся 2 тысячи перед отправкой. Посылка так и не пришла, и женщина обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя жительница Казани, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Она призналась, что потратила полученные деньги на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.