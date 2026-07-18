Полицейские организовали туристический мастер-класс для подростков в Саратове

В Саратове на территории научно-производственного комплекса «Корольков сад» прошёл необычный туристический мастер-класс для подростков, стоящих на профилактическом учёте. Организаторами выступили старший инспектор ПДН ОП №5 УМВД России по городу Саратову, представители отделения Движения Первых и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних при городской администрации. Цель мероприятия — через практические занятия привить подросткам полезные навыки и отвлечь их от противоправного поведения.

Программа интенсива включала два этапа. На теоретической части ребята познакомились со специальным туристическим снаряжением и страховочными приспособлениями, научились ориентироваться на незнакомой местности, вязать надёжные узлы и оказывать первую помощь. Затем полученные знания закрепили на практике — юные туристы с азартом преодолевали трассу верёвочного городка, проверяя свою ловкость и смелость.

В завершение мероприятия полицейские напомнили подросткам о правилах безопасного поведения во время летних каникул — вблизи водоёмов, на дорогах и в общественных местах. Ребята, в свою очередь, поблагодарили организаторов за познавательный и увлекательный день.