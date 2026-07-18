Для женщин-аграриев Саратовской области запустят проект «ПрофАгроЛеди»

Проект «ПрофАгроЛеди. Забота на работе» Саратовской областной организации Профсоюза работников АПК стал победителем областного конкурса социальных проектов НКО. Всего на конкурс поступило 163 заявки из 23 районов.

В агропромышленном комплексе области трудятся более 18 тысяч женщин, 7% из них выполняют тяжёлые работы. Проект предусматривает для женщин-аграриев цикл мероприятий: выступления экспертов в области здравоохранения, медицинские осмотры и оздоровительные процедуры.

Партнёрами проекта выступили минсельхоз области, центр общественного здоровья, «Омега клиник» и профсоюзный санаторий «Октябрьское Ущелье».